La Humanity 1 lascia il porto di Catania, la Geo Barents salperà nelle prossime ore

Ha lasciato il porto di Catania la nave Humanity 1. Così come la Geo Barents di Medici senza frontiere aveva ricevuto l’autorizzazione a salpare dalla Capitaneria di Porto. La sua destinazione sarebbe un porto della Spagna, da dove, come annunciato dalla Ong, ripartirà per riprendere le operazioni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale.

Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, lascerà al più tardi domani il porto di Catania. Dopo i necessari rifornimenti e cambio equipaggio, tornerà nel Mediterraneo centrale per la sua ventesima rotazione. È quanto si apprende dalla Ong.

I migranti sbarcati ieri dalle due navi sono stati trasferiti al PalaSpedini, il palazzetto dello sport di zona Cibali è stato trasformato in un centro di prima accoglienza.

© Riproduzione riservata