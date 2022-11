Incidente stradale a Paternò, 18enne ferito gravemente alla testa

Un grave sinistro è avvenuto stamani a Paternò, in provincia di Catania. Due mezzi, un'auto e una moto, si sono scontrati ad un incrocio. L'impatto, violento, è avvenuto tra via Tenente Cunsolo e via Emanuele Bellia. A bordo dei due veicoli c'erano due giovani: un ventunenne che guidava l'auto, una Nissan Qashqai e un diciottenne che era in sella alla moto. Quest'ultimo ha riportato nello scontro serie conseguenze. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che, viste le ferite alla testa, hanno ritenuto opportuno allertare l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove il ferito è giunto in codice rosso elisoccorso. La prognosi al momento è riservata ma le condizioni del motociclista sarebbero gravi.

Ad occuparsi dei rilievi per comprendere le dinamiche dell'incidente gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale. Come da prassi in casi di incidenti gravi, i due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

(foto facebook, pagina videostar)

