Sono stati 18, dalle 8 di stamane, gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania nella provincia etnea. Non sono stati segnalati danni a persone. Otto hanno riguardato danni da maltempo. Sono in corso cinque interventi per crollo di cornicioni a Catania (2) Caltagirone (2), Viagrande (1) e Sant’Agata li Battiati (1).

