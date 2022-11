Catanese muore in un incidente stradale a Fiumicino, fatale l'impatto con la moto contro un'auto

Un 64enne catanese, Rodolfo Infantino è morto in un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto ieri pomeriggio in via Aeroporto a Fiumicino. L'uomo è da residente nel Lazio, per motivi di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione Infantino era alla guida della sua moto, una Yamaha MT-09, quando sulla strada che collega il X Municipio di Ostia a Fiumicino viaggiando verso l'aeroporto, si sarebbe scontrato con una vettura Volkswagen che procedeva sull’opposto senso di marcia. L'impatto è stato violento.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi. Da stabilire le cause dell'incidente.

