Catania, mille nuovi alberi per il Parco degli Ulivi di San Nullo

Al Parco degli Ulivi di San Nullo, al via un’iniziativa di forestazione urbana realizzata, in collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito della campagna nazionale Mosaico verde. L’obiettivo è la creazione di nuove aree verdi urbane ed extraurbane, ideata e promossa da AzzeroCo2 e Legambiente, cui ha aderito anche Fastweb finanziando la messa a dimora di migliaia di alberi in tutta Italia, tra cui Catania.

L’operazione, dal titolo “Mille alberi per il Parco degli Ulivi”, prenderà il via domani, alle 9,30, al Parco degli Ulivi.

Il progetto ha previsto la possibilità per gli enti locali di beneficiare di un intervento gratuito per la riqualificazione urbana e il ripristino degli ecosistemi a rischio, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o il miglioramento della gestione di aree verdi esistenti. La proposta si inquadra negli scenari del ministero dell’Ambiente per il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, in cui si prevede che l’Italia soffrirà nei prossimi anni da 8 a 20 giornate in più con temperature superiori ai 30°C, con calo delle precipitazioni associato all’aumento degli eventi estremi.

Parteciperanno all’inaugurazione, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Bernardo Campo, vice commissario del Comune di Catania e Giuseppe Ferraro, capo di gabinetto del sindaco e funzionari della direzione verde del Comune. Presenti anche Elena Marchetto, Fastweb, Ida La Camera, Legambiente, Chiara Marino AzzeroCO2.

