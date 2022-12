Capodanno a Catania, vietati i botti fino al 7 gennaio

Dalle 12 del 30 dicembre 2022 alle 12 del 7 gennaio 2023 in tutto il territorio del Comune di Catania sarà vietato in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati far esplodere petardi, mortaretti ed ogni tipo di fuoco pirotecnico. Lo stabilisce una ordinanza emanata dal Commissario Straordinario Federico Portoghese alla luce della «diffusa abitudine - afferma una nota del Comune -di festeggiare il Capodanno con esplosione di petardi, fuochi d’artificio e altro materiale che potrebbe causare danni all’incolumità delle persone, danneggiamenti agli edifici e pericoli d’incendio. Le violazioni alle disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti».

© Riproduzione riservata