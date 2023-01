Catania, furto di profumi in una galleria commerciale: arrestata la madre, denunciato il figlio

I carabinieri di Librino hanno arrestato, a Catania, una 36enne e denunciato il figlio 17enne per furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti in un negozio di abbigliamento, in una nota galleria commerciale, bloccando una donna ed un ragazzo, che oltrepassate la casse, erano riusciti a trafugare alcuni articoli di profumeria.

I prodotti di profumeria rubati, per un valore commerciale di 130 euro, sono stati restituiti al responsabile del negozio. Il minorenne, invitato a svuotare le tasche, è stato trovato in possesso di un oggetto magnetico comunemente chiamato in gergo «splaccatore», ossia il distaccatore di sicurezza portatile utilizzato per rimuovere l’antitaccheggio.

