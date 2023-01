Lavori tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, chiusura della statale 121: ecco quando

Sulla statale 121 Catanese sono previste chiusure al transito veicolare a causa di lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della strada provinciale 15. Il danneggiamento è stato causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma. Lo comunica l'Anas.

La strada chiusa

I lavori sono previsti per la prossima settimana e, per limitare i disagi agli automobilisti, le chiusure saranno nelle ore diurne. Interessata la statale dal chilometro 12,000 al chilometro 17,500.

Quando è prevista la chiusura

Le lavorazioni per ultimare gli interventi in progetto saranno eseguite in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio. Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.

