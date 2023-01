Auto si ribalta in una stradina di Paternò, solo feriti ma tanta paura tra la folla

Un’auto si è ribaltata finendo con le ruote in aria, a Paternò, nel Catanese. Per fortuna si registrano solo due feriti lievi ma i passanti si sono trovati ad assistere a una scena da film.

In via Sant’Anna, una strada stretta che unisce via Emanuele Bellia con via Garibaldi, la conducente di un’auto, dopo avere forse urtato contro lo scalino di una casa, si è ribaltata, finendo a testa in giù.

Nella vettura due le donne, che sarebbero rimaste ferite ma senza gravi condizioni. I passanti hanno allertato subito i soccorsi e sul posto si trovano un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

