Tangenziale di Catania, auto avvolta dalle fiamme: traffico paralizzato in direzione Messina

Un veicolo va in fiamme lungo la tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giorgio e il traffico resta paralizzato in direzione Messina. Ancora non si conoscono le cause del rogo, polizia stradale e vigili del fuoco al momento si trovano sul posto.

Il 27 dicembre scorso, sull'autostrada Messina-Catania, si era incendiato invece un furgone che era stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. Si trattava di un mezzo usato da una ditta di affissioni.

Foto Franco Assenza

