Due incidenti in poche ore lungo la statale 121 nel Catanese: due i feriti

Due incidenti in poche ore sulla strada statale 121. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella tarda serata di ieri. Un uomo, a bordo di un'auto, all’altezza del centro commerciale Etnapolis in località Valcorrente, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure all'uomo che è rimasto illeso, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno messo in sicurezza la strada e hanno compiuto i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la persona la volante dell'auto, nel tentativo di schivare qualcosa sulla strada, ha frenato e sterzato bruscamente.

Qualche ora prima, sempre lungo la strada statale 121 si era verificato un altro incidente con tre auto coinvolte. Questa volta a rimanere ferite sono state due persone. Sul posto sono giunti i sanitari per prestare le cure del caso. I due, che sono rimasti feriti non in maniera grave, sono stati trasportati in ospedale.

