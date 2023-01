Santa Maria di Licodia, pitbull uccidono un cagnolino e feriscono il proprietario

Alcuni pitbull avrebbero aggredito un cane di piccola taglia e il suo padrone, uccidendo l'animale e ferendo l'uomo. I fatti sono avvenuti a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, sabato scorso ma la notizia si è sparsa oggi.

Secondo prime informazioni, alcuni pitbull avrebbero aggredito, in via Aldo Moro, un cane di piccola taglia che si trovava con il proprio padrone. Quest'ultimo sarebbe rimasto ferito nel tentativo, vano, di difendere il piccolo animale. L'uomo, che avrebbe riportato alcune ferite, sarebbe ricorso alle cure dei medici.

I carabinieri di Santa Maria di Licodia sono stati informati ma non è stata presentata una denuncia, poiché il fatto non rientra fra i casi per cui si procede d’ufficio. Spetterà al proprietario la possibilità della querela di parte o di richiesta risarcitoria.

