Riposto, sequestrati 37 tonni sotto misura

Circa 285 chilogrammi di pesce sono stati sequestrati dall’ufficio circondariale marittimo dalla guardia costiera di Riposto nel porto commerciale del paese del catanese. Durante un controllo nei punti di sbarco, in un furgone isotermico, militari hanno trovato 37 esemplari di tonno rosso al di sotto della taglia minima consentita dalla legge, per un peso complessivo di circa 120 chilogrammi, e 165 chilogrammi di prodotto ittico fresco privo di tracciabilità, che è obbligatoria in ogni fase, dalla cattura alla vendita al dettaglio.

A conclusione dei controlli sono state comminate due sanzioni amministrative per complessivi 14.833,33 euro. I 285 chilogrammi di pesce è stato sottoposto a sequestro amministrativo e, dopo essere stato ritenuto idoneo al consumo umano da parte dei medici veterinari dell’Asp di Giarre, è stato donato ad enti caritatevoli del territorio.

