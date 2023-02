Cannizzaro di Catania, agli infermieri va pagato anche il tempo per indossare il camice

L’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania dovrà pagare agli infermieri il tempo impiegato per il cambio del camice. È quanto ha ribadito la Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, presieduta dal giudice Marcella Celesti, confermando la sentenza di primo grado del 2019. Dunque ai 74 lavoratori interessati spetta il pagamento di 10 minuti di lavoro per ogni giorno di servizio degli ultimi 5 anni. L’importo complessivo dovrebbe aggirarsi secondo I primi calcoli attorno ai 200 mila euro. La vertenza è stata promossa e supportata in ogni fase dal Nursind Catania e dagli avvocati Nella Piccione e Antonella Grasso.

«Le motivazioni della decisione della Corte di Appello sulla infondatezza del ricorso da parte del Cannizzaro - scrive il sindacato in una nota - si ascrivono nel solco di un’ampia giurisprudenza in materia che negli anni si è consolidata, nonostante a Catania qualche altra sigla avesse perso proprio in Corte d’Appello».

«Molti dubbiosi della prima ora - dichiara Salvatore Vaccaro, segretario territoriale Catania e vicesegretario nazionale Nursind - sempre pronti a screditare l’operato degli altri, hanno in più occasioni manifestato e minimizzato questa azione di rivalsa. Ebbene, oggi possiamo affermare che ancora una volta il Nursind ha ragione e questa ulteriore sentenza che coinvolge 74 lavoratori ricorrenti è la dimostrazione che non bisogna fermarsi al primo ostacolo nella corsa ai propri diritti».

