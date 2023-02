Malore in villa mentre è con la moglie, muore un uomo ad Adrano

Tragedia questa mattina ad Adrano, nel Catanese. Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato colto improvvisamente da un malore mentre si trovava all'interno della villa comunale. Secondo quanto ricostruito, con ogni probabilità a provocare il decesso dell'uomo è stato un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi dei volontari dell'associazione di Misericordia di Adrano, allertati dal commissariato di polizia di Adrano. Per l'uomo accasciatosi per terra non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il settantasettenne era lì con la moglie, che disperata ha chiamato aiuto ma nonostante il veloce arrivo dei soccorsi, gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

© Riproduzione riservata