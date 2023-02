Mascalucia, ha in casa una pistola con la matricola cancellata: «L'ho trovata tra i rifiuti»

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Mascalucia dai carabinieri perché in casa teneva una pistola Browning calibro 6,35 con la matricola cancellata con sei proiettili nel caricatore. È accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione.

L’uomo ha tentato di giustificarsi, sostenendo di aver trovato l’arma vicino a un cumulo di rifiuti. La pistola è stata inviata al Ris di Messina per le indagini di laboratorio e per verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata