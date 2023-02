Resta in carcere il 55enne Luciano Valvo, colui che ha accompagnato in auto Salvatore «Turi» La Motta che sabato ha ucciso due donne a Riposto e si è poi suicidato.

Il gip Luca Lorenzetti ha convalidato il fermo di Valvo per concorso nell’omicidio di Carmela Marino - la prima delle due donne ammazzate dal killer con colpi di pistola al volto - ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

