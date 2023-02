Catania, in garage aveva 7 chili di droga: un arresto a Picanello

Custodiva nel suo garage del quartiere di Picanello, a Catania, sette chili di marijuana. Con l’accusa di detenzione di droga agenti della Squadra mobile hanno arrestato SA di 53 anni. Nel corso di una perquisizione sono state rinvenute dapprima 40 buste in cellophane contenenti sostanza del peso complessivo di 180 grammi lordi; poi, altri 4 involucri plastificati contenenti sostanza del medesimo genere e del peso di 27 grammi; altri 8 involucri, sempre della stessa sostanza, del peso di Kg. 2,750 e, infine, 5 barattoli con all’interno un totale di 3,580 Kg. di marijuana. Veniva anche trovato materiale utile alla pesatura ed il confezionamento della droga in dosi, una ingente somma di danaro contante in banconote di vario taglio, suddivisa in diverse mazzette, da ritenersi provento dell’illecita attività di cessione di stupefacenti.

