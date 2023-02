Giarre, maltratta moglie e figlia e fora le gomme dell'auto del suocero: finisce in carcere

Un 54enne di Giarre è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe reso responsabile di continui episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie di 52 anni e della figlia di 23. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla moglie lo scorso dicembre per «ripetuti e violenti atti» di cui era stata vittima nel tempo. L'uomo addebitava ai suoceri la responsabilità del mancato rientro della moglie a casa e avrebbe forato con un coltello tre pneumatici dell’autovettura del suocero ottantenne, minacciandoli tutti di morte. L’accoglimento della richiesta di custodia cautelare in carcere da parte del gip, spiega la Procura di Catania, «è stata ancor più motivata dal progressivo aumento di aggressività manifestato dall’uomo» che, poi, è stato condotto in carcere.

