Mascalucia, scomparso il 20enne Gianluca Giangrande: l'appello

Sono ore d'ansia in provincia di Catania dove un ragazzo, Gianluca Giangrande, ha fatto perdere le proprie tracce. Del 20enne non si hanno notizie da ieri mattina quando si è allontanato dalla comunità alloggio di Massanuziata, una frazione di Mascalucia, in provincia di Catania.

Gianluca Giangrande è alto circa 1 metro e 70 centimetri e ha una corporatura molto esile: al momento della scomparsa era vestito con felpa rossa, giubbotto nero, pantalone blu, scarpe Converse. Il giovane si sarebbe allontanato a piedi, senza denaro e cellulare. Le ricerche sono iniziate ieri e sono proseguite per tutta la notte e stanno continuando anche oggi.

Tanti i messaggi di aiuto lanciati sui social, alcuni dei quali sottolineano come Gianluca abbia bisogno di cure. "Tutta la notte fino ad ora abbiamo cercato Gianluca senza purtroppo nessun riscontro. Il calar della notte non ha giocato a nostro favore data la scarsa illuminazione nelle strade. Adesso che è nuovamente mattina più che mai non dobbiamo fermarci nelle ricerche. Chiediamo la massima collaborazione. Gianluca necessità di cure e aiuto al più presto", ha scritto intorno alle 8,20 di oggi Grazia Nicosia sul proprio profilo Facebook.

Chiunque riconosca Gianluca Giangrande deve avvertire le forze dell'ordine in caso di avvistamento o contattare il numero 393 9697304.

© Riproduzione riservata