Catania, paziente psichiatrico appicca il fuoco nel bagno del pronto soccorso al Cannizzaro

Un principio di incendio in un bagno del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania è stato domato da persone del nosocomio. Le fiamme era state originate dal rotolo della carta della toilette cui una paziente psichiatrica ha dato fuoco.

Applicando le misure antincendio, con l’utilizzo di un estintore e di un idrante, un infermiere e un ausiliario hanno rapidamente spento le fiamme, che hanno lambito la porta dalla parte interna.

Nel frattempo, secondo le procedure in materia di sicurezza, il resto del personale ha evacuato i locali interessati dal fumo, a tutela dei pazienti. Sono stati attivati e sono intervenuti, per quanto di competenza, i Vigili del fuoco. In ospedale si sta procedendo al celere ripristino della funzionalità e della pulizia di tutti gli spazi, al fine di permettere l’accoglienza di nuovi pazienti in pronto soccorso, in atto sospesa.

