Catania, due carabinieri fuori servizi da un bar vedono i ladri d'auto in azione: due arrestati

I carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale di Catania, intervenendo per completare l'operato di due colleghi della sezione di polizia giudiziaria presso il tribunale, hanno arrestato due pregiudicati catanesi di 22 e 36 anni nella flagranza di reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nella tarda serata i due militari, in servizio presso il tribunale di Catania, si trovavano liberi dal servizio in piazza Europa, a Catania, nei pressi di un noto bar, luogo di ritrovo per molti giovani catanesi.

L’attenzione dei due militari è stata attirata dallo strano comportamento di un ventiduenne che, sceso da una Fiat Panda al cui posto di guida sedeva il complice 36enne, si aggirava guardingo tra le autovetture parcheggiate in quell’area. Con discrezione, i due carabinieri hanno seguito le mosse del giovane, il quale, adocchiata la sua «preda», si è avvicinato ad una Fiat 500, cercando di forzarne la serratura dello sportello lato guida con alcuni grimaldelli che aveva estratto dalla tasca.

I militari sono intervenuti, fermando i due, l’uno ancora all’interno della Fiat Panda, mentre l’altro, che ha provato a scappare, è stato in breve bloccato dopo una corsa a piedi. È stato pertanto richiesto l’intervento della pattuglia della radiomobile, che ha rintracciato la proprietaria dell’autovettura, una 37enne lentinese residente nel Nord d’Italia, che ha ringraziato i carabinieri, sporgendo denuncia nei confronti dei responsabili. I due, posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, sono finiti ai domiciliari.

