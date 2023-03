Catania, nigeriano ferisce con un bastone un poliziotto e finisce in carcere

Un nigeriano di 35 anni è stato bloccato con il taser e arrestato dalla polizia ad Acireale dopo che ha aggredito a colpi di bastone un agente intervenuto con un collega in seguito a una segnalazione circa schiamazzi nella zona della Stazione Nuova. Il polziiotto gli aveva chiesto i documenti. L’agente ferito è stato dichiarato guaribile in 25 giorni. L’extracomunitario deve rispondere di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perquisito, è stato trovato in possesso di documenti, carte di credito e uno smartphone, tutti riconducibili a un furto avvenuto nel giugno del 2022, per il cui possesso l’uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata