Scordia, sono due fratelli gli arrestati per il tentato omicidio con 18 coltellate

Sono due fratelli, di 47 e 45 anni le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Palagonia per il tentato omicidio, con 18 coltellate, di un loro vicino di casa di 50 anni. Il fatto è avvenuto sabato scorso a Scordia, in provincia di Catania. I due fratelli sono accusati di tentato omicidio in concorso.

I motivi dell’aggressione, secondo gli investigatori, sarebbero legati a vecchi rancori. L’aggressione intorno alle 20 in contrada Rasoli, appena fuori dal centro abitato di Scordia. Dopo avere tamponato l'auto del cinquantenne, lo avrebbero accoltellato al petto, all’addome e al volto e poi l’avrebbero lasciato agonizzante sul selciato nei pressi dei binari. Dopo l’accoltellamento i due fratelli si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Grazie ai soccorsi chiamati da alcuni passanti, l’uomo è stato subito trasportato in autoambulanza all’ospedale di Militello, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di urgenza. Gli investigatori si sono subito indirizzati verso i due sospettati, che sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni mentre stavano cercando di disfarsi dei capi d’abbigliamento ancora insanguinati. Uno di essi ha ammesso subito le proprie responsabilità, coinvolgendo anche altre persone. Dopo avere trovato un paio di pantaloni, un maglioncino ed un paio di scarpe macchiati di sangue, pronti per essere lavati, ed avere rilevato la presenza di tracce di sangue nell’auto dei due fratelli, i carabinieri hanno proceduto al loro arresto. I due fratelli sono stati rinchiusi nel carcere di Caltagirone in attesa dell’udienza di convalida.

