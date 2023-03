Incidente con lo scooter a Catania: muore guardia giurata di Paternò, aveva 24 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita alle prime ore dell'alba a Catania è stato Gabriele Longo, una guardia giurata di 24 anni residente a Paternò che aveva appena smontato dal turno notturno al Policlinico. L'uomo, dalle prime indiscrezioni raccolte, avrebbe perso il controllo del suo mezzo per ragioni ancora da accertare. Non risultano impatti con altri autoveicoli.

L'incidente è avvenuto in via Santa Sofia, una traversa della circonvallazione di Catania, proprio nei pressi del Policlinico universitario in cui Longo lavorava. La polizia municipale è al lavoro per determinare la dinamica del sinistro.

