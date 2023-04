Autista di autobus di linea aggredito a Catania, un arresto

A Catania l’autista di un autobus di linea è stato aggredito da un extracomunitario che aveva invitato a scendere dal mezzo pubblico perché spaventava i passeggeri mimando il gesto del taglio della gola. E’ accaduto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo stamane, mentre il mezzo percorreva via Cristoforo Colombo.

Medicata in Pronto Soccorso, la vittima è stata dichiarata guaribile in cinque giorni. L’aggressore, un marocchino regolare in Italia, è stato poi bloccato dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto, e denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’autista è riuscito a schivare un pugno ma l’extracomunitario lo ha poi colpito ad un avambraccio facendogli perdere l’equilibrio e cadere a terra. A questo punto, dopo aver chiamato la Polizia di Stato, l’autista con l’aiuto di alcuni passeggeri è riuscito a far scendere dall’autobus l’extracomunitario, che è stato bloccato dagli agenti mentre fuggiva tentando.di colpire alcune auto nella zona del Faro Biscari.

