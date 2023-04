Incidente mortale a Palagonia, un motociclista perde la vita sulla Statale 385

Ancora una tragedia sulle strade della Sicilia. Un motociclista è morto dopo un incidente lungo la strada statale 385, nei pressi di Palagonia. Si registrano dei rallentamenti alla viabilità, con lunghe code. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e, nell’impatto, il conducente ha perso la vita sul colpo. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

