Catania, ferito a una gamba parente di un esponente di spicco del clan mafioso dei Cursoti

Un trentunenne è stato ferito con diversi colpi di arma da fuoco a una gamba a Catania. L’agguato è avvenuto mentre l’uomo era in auto. Imparentato con un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi deceduto e in passato coinvolto in un’indagine della polizia, il trentunenne è ricoverato nell’ospedale San Marco. Sull'accaduto indaga la squadra mobile. Visto il «profilo» dell’obiettivo della sparatoria, la pista privilegiata dagli investigatori è che possa essere maturata in ambienti criminali.

