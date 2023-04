Giarre, gioielliere ferito dopo un tentativo di rapina: è stato colpito con calci e pugni

Un gioielliere è rimasto ferito ieri sera, intorno alle ore 19.30, a Giarre durante un tentativo di rapina. Secondo il racconto della vittima, un uomo, a volto scoperto, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale D’Ambra in via Callipoli, presentandosi come cliente e poi, con un dissuasore elettrico, avrebbe colpito al collo il titolare del negozio Salvo D'Ambra.

L'uomo è stato immobilizzato e gli sarebbe stato chiesto al commerciante di consegnare i gioielli esposti in vetrina. Il gioielliere avrebbe reagito e sarebbe stato colpito varie volte al volto e all'addome con calci e pugni. Poi la fuga, facendo perdere le tracce.

Una commessa che lavora presso la gioielleria ha allertato i carabinieri che sono immediatamente giunti sul luogo dell'accaduto. In via Callipoli è arrivata anche un'ambulanza e il gioielliere è stato soccorso e trasportato in ospedale: per lui due costole rotte e traumi. I carabinieri hanno ascoltato il gioielliere e la commessa e hanno raccolto le immagini di videosorveglianza della gioielleria e dei negozi della zona.

