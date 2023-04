Catania, ecco le accuse ai 4 arrestati: fra loro Arcidiacono, che si era candidato a sindaco

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati e approvati dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana attribuiti a «predestinati» o a congiunti attraverso bandi predisposti ad hoc ed esami pilotati nel concorso per la nomina a direttore amministrativo dell’Ordine dei medici di Catania. È l’accusa contestata dalla Procura etnea che ha portato agli arresti domiciliari tre medici e un dirigente amministrativo a conclusione di indagini dei carabinieri.

Gli arrestati sono Giuseppe Arcidiacono, 65 anni, dirigente medico dell’Arnas Garibaldi di Catania, esponente di FdI che si era candidato a sindaco di Catania, poi ritiratosi per appoggiare Enrico Trantino, sostenuto da tutto il centrodestra; Nunzio Ezio Campagna, 61 anni; Sebastiano Felice Agatino Ferlito, di 69, e un ex funzionario amministrativo dell’università di Catania, Gesualdo Antonino Missale, di 52.

Sono indagati per turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e corruzione per atti contrari al proprio dovere. Nell’inchiesta sono indagate altre 13 persone, per otto delle quali la Procura ha chiesto l’emissione di una misura interdittiva che sarà decisa dal gip dopo il loro interrogatorio, fissato per il 5 maggio. Tra loro anche due ex assessori regionali, Ruggero Razza (FdI) e Antonio Scavone (Mpa), indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di due professionisti per altrettanti progetti, e il presidente dell’Ordine dei medici di Catania Ignazio La Mantia, che è accusato di turbata libertà degli incanti per aver favorito un candidato a un concorso a dirigente all’Ordine etneo.

L’indagine, condotta dai militari del nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri, ha riguardato i progetti «Osas Catania, sentinelle della prevenzione» e «Prevenzione, diagnosi e terapie delle carie dentali riscontrate nei cittadini fragili o in età scolastica della provincia di Catania» - le cui procedure furono indette e gestite dal Policlinico - e il progetto «Centro Cardio Hub & Spoke, modello di prevenzione e riabilitazione», la cui procedura fu indetta e gestita dall’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi.

Per la Procura, Campagna e Missale avrebbero «influito sulla predisposizione dei bandi in modo da rendere pressoché certa la nomina dei soggetti predestinati secondo logiche finalizzate a garantire l’appoggio dei soggetti istituzionali comunque coinvolti nei progetti oltre che a garantire vantaggi per sé o a favore di soggetti loro vicini». Per loro la Procura aveva chiesto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel provvedimento di oltre mille pagine, il gip Simona Ragazzi sottolinea come gli indagati, per un prolungato arco di tempo, hanno «strenuamente e spregiudicatamente alimentato un sistema di turbativa di selezione pubbliche di tipo clientelare e familistico, in spregio di principi dei quali non sembrano avere contezza e rispetto».

