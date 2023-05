Mascalucia, scoppia l'incendio in un'abitazione: ex insegnante muore intossicata

Tragedia a Mascalucia nella notte. Una donna, Agata Nicotra di 73 anni, è morta nell'incendio della propria abitazione, in via Verdi. Ad avvertire i soccorsi sono stati i vicini di casa della donna, allarmati dalle fiamme e dal fumo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che dopo aver forzato la porta sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la donna, ex insegnante, per terra priva di vita. Da una prima ricostruzione, la donna, che al momento della tragedia si trovava da sola in casa, sarebbe morta per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo.

Lo stabile in cui è avvenuto l'incendio è a tre piani e secondo le prime indagini, il rogo sarebbe partito dal locale della lavanderia. Rimane da chiarire come mai la donna non sia riuscita ad uscire fuori dall'appartamento in tempo utile per salvarsi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, la palazzina è stata evacuata precauzionalmente. Il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, appresa la notizia, ha espresso il proprio cordoglio: "Apprendo di una tragedia sconvolgente la morte della Maestra Agata Nicotra conosciuta da tutti nella nostra comunità. Persona affabile ed amorevole. Rip. Si rimane senza parole".

Le cause dell'incendio sono verosimilmente da attribuire ad un evento accidentale di natura elettrica. La notevole quantità di materiali presenti all'interno dell'abitazione ha agevolato ed alimentato la combustione. Per le alte temperature raggiunte nell'incendio i solai hanno subìto danni che dovranno essere oggetto di ulteriori e più accurate verifiche tecniche.

