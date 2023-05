Catania, tre attività commerciali multate per occupazione di suolo pubblico

I carabinieri della compagnia Piazza Dante di Catania, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas di Catania, nonché da personale dell’Aso e della polizia locale, hanno effettuato controlli presso dieci esercizi pubblici ubicati tra via Gemmellaro e via Pacini, elevando sanzioni per occupazione di suolo pubblico nei confronti di tre attività commerciali, per un importo complessivo di circa 500 euro.

Hanno anche controllato la circolazione stradale, identificando un centinaio di persone e sottoponendo ad accertamenti una settantina di veicoli, con l’elevazione di 25 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), per un importo complessivo di circa 14.000 euro ed il sequestro amministrativo di 7 veicoli.

Due giovani, un 25enne e un 22enne, sono stati segnalati all’autorità amministrativa, poiché trovati in possesso di pochi grammi di cocaina. Nei confronti del primo si è proceduto al ritiro della patente di guida.

