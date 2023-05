Catania, 73enne scompare dal pronto soccorso: la denuncia dei familiari, ricerche in corso

Apprensione per i familiari di Giuseppe Neri, un 73enne di cui si sono perse le tracce dalla sera dello scorso 15 maggio. L'uomo, originario di Biancavilla, residente ad Oleggio (Novara) e domiciliato ad Amburgo, in Germania, era rientrato qualche giorno fa in Sicilia con una nipote.

All’arrivo all’aeroporto etneo avrebbe accusato dei dolori alle gambe e gonfiore agli arti inferiori e appariva in un evidente stato confusionale. I parenti avrebbero chiamato i soccorsi e l'uomo sarebbe stato trasferito con un’ambulanza all'ospedale San Marco per gli accertamenti medici del caso.

Da quel momento, però, i parenti non avrebbero più avuto notizie dell'uomo. In serata avrebbero ricevuto una telefonata dall'ospedale che li avvertiva dell'allontanamento di Neri. Adesso i familiari hanno lanciato un appello, affinchè chi veda l'uomo avverta le forze dell'ordine.

Il 73enne è alto 1 metro e 80, ha i capelli bianchi e la corporatura robusta. Non ha con se documenti, né un telefono cellulare. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Biancavilla.

