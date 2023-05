Etna, scatta l'allerta rossa: «Altissima probabilità di imminenti fontane di lava»

La Protezione civile della Regione Siciliana ha fatto scattare l’allerta rossa sull'Etna per «l'altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava». Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, ha invitato i «Comuni ad attivare i centri operativi comunale, le proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione civile».

L’Ingv, osservatorio etneo, di Catania, ha registrato, dal punto di vista sismico, a partire dalle 13.30, dopo una breve fase di diminuzione, una nuova fase di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, ma a causa della copertura nuvolosa nella zona sommitale dell’Etna non è possibile effettuare osservazioni tramite la rete di videosorveglianza. La simulazione dell’eventuale dispersione delle 'cenerì vulcaniche indica una direzione verso i quadranti orientali. L’attuale quadro eruttivo sull'Etna non impatta con l'operatività dell’aeroporto internazionale di Catania. L'allerta per i voli, il Vona, è attualmente giallo.

