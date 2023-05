Allerta meteo, il Comune di Catania chiude cimiteri e mercati

Il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, alla luce del bollettino della Protezione civile regionale con cui viene segnalata criticità di allarme codice rosso, con una nuova ordinanza ha disposto con effetto immediato e fino a domani - 21 maggio - la chiusura dei cimiteri comunali, del Giardino Bellini e di tutti i parchi comunali, la sospensione dei mercati rionali della domenica e di eventi e manifestazioni all’aperto.

Le misure adottate sono state stabilite in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione per via di uno scenario di vulnerabilità elevata nel territorio comunale per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia orientale e nella zona di Catania. Nell’ordinanza il commissario Mattei raccomanda in particolare di «evitare assembramenti nell’area del centro storico e della movida e di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, facendo in modo di evitare i sottopassi stradali».

Viene indicato anche di «prestare attenzione alle raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, rami e alberi», di «non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d’acqua e di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori, facendo attenzione a successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità». È stato anche attivato il Centro operativo comunale di Protezione Civile.

