Incidente mortale a Gravina, la vittima è Rosalba Distefano di 36 anni: «Resterà nei cuori di tutti»

«Una ragazza semplice, che credeva nel bene, sempre gentile e disponibile con tutti. Ha avuto la fortuna di crescere nella positività e anche se adesso non c'è più, rimarrà comunque nei cuori di chi la conosceva». A ricordare Rosalba Distefano, morta ieri a 36 anni a Gravina dopo che la sua auto si è scontrata violentemente contro un palo, è Clelia Franceschino, amica, vicina di casa ed ex compagna di classe.

Rosalba era una brava ragazza. Viveva ancora con la famiglia, a San Giovanni Galermo, in provincia di Catania, e lavorava in una nota pasticceria di Sant'Agata Li Battiati che si trova a sei minuti di strada da casa sua. Ed è proprio in questa strada che percorreva ogni giorno, la via dei Carabinieri, che la 36enne ha perso ieri la vita.

La strada era scivolosa: la pioggia mista alla cenere che in queste ore esce dall'Etna, le ruote che perdono aderenza, l'auto che cappotta e l'impatto fatale. Rosalba è morta dentro l'abitacolo della sua Panda ribaltata, dopo aver colpito un palo. A niente è servito l'intervento dei sanitari. Chi l'aspettava a casa non potrà più vederla viva. «Domani (oggi, ndr) io e gli ex compagni andremo a fare le condoglianze ai genitori - dice sommessamente Clelia Franceschino -. È stata una notizia terribile per tutti. Era una ragazza come poche. Andava in chiesa, frequentava la catechesi, stava poco sui social...».

Una famiglia, quella di Rosalba Distefano, molto religiosa e legata a vecchi valori. Rosalba avrebbe compiuto 37 anni ad agosto e faceva la catechista, mentre il padre è confrate a San Giovanni Galermo. Tanto cordoglio per la vittima e per i suoi familiari stimati e rispettati in paese. Una comunità sconvolta per un'altra giovane vita spezzata prematuramente, l'ennesima di questo 2023 che si sta rivelando davvero tragico per le strade siciliane.

© Riproduzione riservata