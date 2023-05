Catania, sequestrati armi e droga nei quartieri a rischio

Circa 180.000 euro di sanzioni amministrative, 39 veicoli sequestrati ed altri 29 sottoposti a fermo amministrativo sono il bilancio di recenti servizi di controllo del territorio effettuati in alcune aree o quartieri a rischio di Catania dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Duecentoventi i verbali di accertamento e contestazione al Codice della Strada redatti dai militari. I sequestri e fermi di veicoli sono stati decisi per mancanza della copertura assicurativa, per circolazione con patente di guida mai conseguita o per guida di motociclo senza l’utilizzo del casco protettivo.

Numerosi sono stati inoltre i sequestri di sostanze stupefacenti detenute per consumo personale da 30 persone - sottoposte a controllo ad Ognina, Picanello e Librino - che sono state segnalate alla Prefettura.

Del bilancio fanno anche parte la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso di un tirapugni di un parcheggiatore abusivo in piazza Europa, che è stato anche sanzionato; il sequestro in un condominio del quartiere Librino di armi e munizioni tra cui un fucile Beretta con le canne mozzate, un caricatore per una pistola Luger ed un giubbotto antiproiettile. Sono in corso indagini per risalire all’identità del proprietario del fucile e se sia stato utilizzato in attività criminali;

I militari hanno anche sequestrato nel mercato di Piazza Carlo Alberto a carico di ignoti oltre 1.000 capi di abbigliamento e accessori di moda contraffatti per un valore stimato di oltre 30.000 euro.

