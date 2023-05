Grammichele, rissa durante la festa patronale: sei denunciati, chiuso un bar

I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno denunciato per rissa aggravata e violenza o minaccia a pubblico ufficiale sei persone, quattro delle quali già note alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie legate a reati contro la persona e il patrimonio. I militari dell’Arma, inoltre, hanno sospeso per 7 giorni la licenza di un’attività commerciale.

I provvedimenti riguardano quanto accaduto nel corso delle festività dei santi patroni di Grammichele, quando i militari della locale stazione sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, nei pressi di un bar di corso Roma, dove, per futili motivi, era appena avvenuta una rissa. Numerose le tracce dell’episodio consumato, come vetri e chiazze di sangue, nonché la testimonianza degli agenti della polizia locale, intervenuti poco prima per cercare di calmare gli animi. Uno degli agenti, gravemente ingiuriati dai rissanti nel corso del loro intervento, nella concitazione del momento violento, era stato persino colpito con un pugno al volto, mentre uno dei partecipanti alla rissa aveva riportato diverse fratture.

I carabinieri, dopo avere raccolto le dichiarazioni dei testimoni, hanno recuperato ed analizzato le immagini delle telecamere presenti sul posto, riuscendo a identificare gli autori e a ricostruire l’esatta dinamica della rissa, avvenuta tra calci, pugni e lanci di sedie tra le due fazioni coinvolte nello scontro.

I carabinieri hanno altresì proceduto alla sospensione della licenza del bar davanti al quale si è verificata la rissa, notificando al gestore dell’esercizio pubblico il provvedimento emesso dal questore di Catania su richiesta del Comando della stazione di Grammichele. L’attività commerciale è stata ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica, non solo perché teatro dello scontro violento, ma, così come si legge nel documento, anche perché abituale ritrovo di pregiudicati.

