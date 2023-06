L'auto finisce contro un muro: a Bronte muore una donna di 46 anni, feriti il marito e due figli

Una donna di 46 anni, Cinzia Sanfilippo, è morta questa notte in un incidente stradale a Bronte. Feriti il marito e due figli. Lo scontro contro un muro, è stato fatale. È accaduto intorno alle 2,30, lungo la strada provinciale 211 in contrada Cantera. La famiglia è originaria di Maniace, nel Catanese.

La donna, insieme ai familiari, era a bordo di una Golf, quando per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Immediati i soccorsi. Il marito è stato trasportato in ospedale a Catania mentre i due figli sono stati accompagnati all’ospedale di Bronte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

La quarantaseienne sarebbe morta sul colpo. Sarebbero stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo dall'auto. Traffico a rilento lungo la provinciale 211 e solo poco dopo le 6.30 del mattino la situazione è tornata alla normalità. Indagini sono in corso, per accertare la dinamica dell’impatto.

Altro incidente all’alba di oggi sull'autostrada A18 in direzione Catania tra Giarre e Calatabiano. Per cause ancora da chiarire, una Polo Volkswagen è uscita fuoristrada, nei pressi della corsia di emergenza adagiandosi su una una fiancata. A bordo due giovani ventenni. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Riposto e la polizia stradale. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Cannizzaro ma non sarebbero in gravi condizioni.

