Catania, sparatoria durante una rapina: passante blocca un ladro, si cerca il complice

Terrore questa mattina a Catania. Due persone sono entrate all'interno di un negozio in viale Mario Rapisardi, e si sono fatte consegnare l'incasso.

Preso il bottino, i due rapinatori sono usciti tentando la fuga. Uno dei due, però, è stato bloccato da un passante in via Mandrà, mentre il complice è riuscito a scappare. Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore, cercando di divincolarsi dal passante e fuggire, ha esploso due colpi di pistola che, fortunatamente, sono finiti contro un muro.

Nel frattempo, era stato dato l'allarme alle forze dell'ordine e gli agenti della polizia giunti sul posto hanno ammanettato il ladro che era stato bloccato dal passante e hanno recuperato il bottino. Fortunatamente non ci sono feriti. Adesso sono in corso le indagini per rintracciare anche il complice. Sono stati ascoltati i testimoni oculari per risalire al rapinatore che è riuscito a fuggire.