Biancavilla, 53enne trasforma il garage in stalla: denunciato per il maltrattamento di un cavallo

Durante un'indagine sulle corse clandestine di cavalli, i carabinieri di Catania, esaminando video postati sui social network sono risaliti ad un pregiudicato di 53 anni di Biancavilla che teneva un cavallo in un garage.

Dopo accurate indagini è partita un'ispezione che ha permesso di scoprire una stalla abusiva in cui il 53enne teneva il suo animale, un meticcio nero di un anno di sesso maschile, in condizioni igienico sanitarie scadenti.

Al sopralluogo, in una palazzina di via Cristoforo Colombo, hanno partecipato anche alcuni veterinari dell’Asp di Catania che hanno constatato l'assenza del microchip e di controlli sanitari sul cavallo. All'interno del garage non erano presenti nemmeno finestre per l'aerazione.

L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali ed è stato sanzionato per le violazioni amministrative relative alla mancanza di identificazione

del quadrupede e per non averlo mai sottoposto alla necessaria profilassi sanitaria.