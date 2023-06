Catania, sanzionati tre commercianti per occupazione di suolo pubblico

Sanzioni per 15.000 euro sono state applicate a Catania dai carabinieri nei confronti di tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per occupazione del suolo pubblico, mancanza di autorizzazione amministrativa e mancanza di requisiti professionali. I militari hanno anche proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti esposti sui loro stand abusivi per un quantitativo complessivo di 100 chilogrammi.