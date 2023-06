Bagnante morto a Catania, il corpo galleggiava davanti al lido Bellatrix

Il corpo di un bagnante, ancora non identificato, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania nella zona della scogliera accanto al lido Bellatrix.

Sarà trasferito con un gommone nel Capitaneria di porto a disposizione della guardia costiera che avvierà le indagini per l’identificazione e accettare le cause del decesso. La salma, su disposizione della Procura, sarà portata in un obitorio della città.

L'allarme era scattato dopo una chiamata alla guardia costiera che segnalava la presenza di un corpo senza vita in acqua.