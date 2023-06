Scomparsa da Riposto con la mamma, ritrovata la bimba di 3 anni: «Sta bene, è al sicuro»

«La situazione è rientrata. La bambina è stata ritrovata ed è al sicuro. Non c'è più motivo da parte del papà, mio assistito, di proseguire le ricerche». L'avvocato Enzo Iofrida annuncia la fine del caso che riguarda la bimba di 3 anni residente a Riposto, in provincia di Catania, di cui non si avevano notizie dallo scorso venerdì insieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13 anni, anche lei ucraina e che la donna ha avuto da una precedente relazione.

A denunciarne la scomparsa era stato il padre della piccola, Leonardo Pappalardo, 59enne ripostese, rappresentante di prodotti alimentari, che aveva temuto che la moglie avesse deciso di portarla fuori dal Paese. L’uomo, aveva presentato una denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario, attraverso il proprio legale, e chiesto aiuto anche attraverso i social a chiunque avesse visto la bambina.

Secondo quanto e stato possibile apprendere la moglie si sarebbe allontanata da casa venerdì sera, senza portare con sé vestiti ma solo con due telefonini, un caricabatterie e la carta di credito. Non sarebbe andata però all'estero, da quel che si evince. I carabinieri che si erano attivati nelle ricerche, sarebbero riusciti a localizzare sia la mamma che le figlie. Sui motivi dell'improvviso allontanamento c'è il massimo riserbo sia da parte dell'avvocato Iofrida, sia da parte dei carabinieri.