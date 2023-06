Catania, carne scaduta nella preparazione dei cibi: denunciato il responsabile

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, assieme al Nas e con la collaborazione dei militari della compagnia di intervento operativo, hanno effettuato una serie di controlli per contrastare le violazioni igienico sanitarie nei supermercati della città. Denunciato un 57enne di Paternò per tentata frode in commercio.

I militari sono intervenuti presso un discount nel quale vi è un reparto per la preparazione di pietanze che, già cotte, vengono consumate a domicilio dai clienti. Nel retro bottega i carabinieri hanno accertato che la carne adoperata per i cosiddetti «preparati» era scaduta già da qualche giorno. I prodotti in vendita, destinati al consumo, erano stati cucinati con carne avariata.

Quasi due chili di carne sono stati sequestrati e il titolare della ditta di produzione carni, che riforniva il supermarket, che era anche il responsabile del reparto, è stato penalmente denunciato per tentata frode in commercio.