Messina-Catania, autocompattatore si scontra con un Tir e finisce nella scarpata: due feriti, uno grave

Scontro all'alba sulla A18 Messina - Catania. A scontrarsi un autoarticolato e un camion che trasportava rifiuti. Da determinare ancora la dinamica dell'incidente ma l'autocompattatore in seguito all'impatto con l'altro mezzo pesante ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada in mezzo al terreno. Anche il tir è uscito fuori dalla carreggiata ma solo per metà. Gran parte del carico è rimasto nella sede stradale. Gravi le conseguenze per il conducente del camion della nettezza urbana. Per lui l'ambulanza del 118 che è arrivata sul luogo del sinistro ha ritenuto indispensabile l'elisoccorso che ha condotto l'uomo al Policlinico di Messina. Anche il conducente del tir è rimasto ferito, ma non gravemente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino nei pressi dell'area di servizio di Calatabiano in direzione Catania. Il traffico è andato in tilt, visto che la coda dell'autoarticolato, come si vede nella foto di Franco Assenza, è rimasta sulla sede stradale occupando metà carreggiata. La polizia stradale di Giardini Naxos ha effettuato i rilievi e ha disciplinato il traffico.