Randazzo, scontro mortale in via Bonaventura: muore un 22enne

Un'altra giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale in Sicilia. A perdere la vita a Randazzo, in provincia di Catania, è un 22enne. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio in via Bonaventura. A scontrarsi una Fiat 500 guidata da un uomo di 51 anni e lo scooter T-Max di Christian Valenti, 22enne di Randazzo. Sulla dinamica, ancora poco chiara, indagano i carabinieri della compagnia locale che si sono recati sul luogo dell'incidente insieme ad un mezzo del 118.

I sanitari hanno effettuato diversi tentativi per tenere in vita il giovane motociclista ma non ci sono riusciti. Il 22enne è morto in strada per le gravi ferite riportate nello scontro con l'auto. Dopo l'arrivo del magistrato che ha effettuato i rilievi sul corpo della vittima, il ragazzo è stato restituito alla famiglia per i funerali.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale di Randazzo – ha scritto il primo cittadino, Francesco Sgroi – in nome di tutta la città esprimono profondo cordoglio alla famiglia del giovane Cristian Valenti di appena ventidue anni deceduto in un tragico incidente stradale. In segno di lutto ho disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e dei festeggiamenti previsti per oggi, domani e domenica”.