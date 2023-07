Carcere di Caltagirone, gli agenti penitenziari scoprono microcellulari: alcuni erano dentro una spazzola

La polizia penitenziaria di Caltagirone ha rinvenuto telefoni cellulari, qualche giorno fa, al’Istituto penitenziario calatino. I microcellulari erano occultati all’interno di una spazzola e negli armadietti, nelle camere di pernottamento di alcuni detenuti.

A darne notizia è Giuseppe Zabatino, dirigente provinciale della Fsa-Cnpp, che evidenzia, come si legge in una nota, «la professionalità del personale di polizia penitenziaria che, con queste operazioni, ha arginato eventuali compressioni di ordine e sicurezza, nonché l’incolumità psico-fisica degli operatori e restante popolazione detenuta». Zabatino aggiunge che «donne ed uomini della polizia penitenziaria di Caltagirone, capitanati dal commissario capo Claudio Iacobelli, sono quotidianamente impegnati in attività giudiziaria, anche al fine di evitare introduzioni fraudolente di sostanze e strumenti illegali e non consentiti, nonostante le ataviche carenze organiche che afferiscono l’assetto organizzativo e gestionale».