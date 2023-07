Emergenza all'aeroporto di Fontanarossa, l’Ast mette a disposizione 41 pullman

Sforzo straordinario dell’Ast, Azienda Siciliana Trasporti, per fronteggiare l’emergenza della temporanea e parziale chiusura dell’aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell’incendio divampato lunedì. L’azienda, a seguito dell’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, di concerto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha messo a disposizione 41 mezzi che collegano gli scali di Birgi, Punta Raisi e Comiso con Catania.

L’obiettivo è quello di ridurre i disagi dei passeggeri che atterreranno in questi scali per poter poi raggiungere più facilmente le proprie destinazioni.

Proprio ieri sono stati immatricolati 24 nuovi mezzi, che hanno integrato la flotta già messa a disposizione e il loro primo giorno di attività è coinciso con questa emergenza. L’Ast ha disposto l’invio dei nuovi autobus a Birgi per l’arrivo di migliaia di passeggeri e consentire inoltre i collegamenti con Catania e Palermo.

Il servizio è gratuito per i passeggeri. Questo il piano messo a punto da Ast: nove gli autobus che partono da Catania diretti a Punta Raisi; altri 2 invece da Punta Raisi raggiungono Catania, altri 6 autobus assicurano il collegamento da Trapani Birgi a Catania.

Il piano è già scattato e proseguirà fino a quando non sarà cessata l’emergenza. L’Ast si è anche coordinata con le realtà locali per consentire gli spostamenti tra Fontanarossa e Comiso. Uno sforzo per l’Azienda per cercare di ridurre i disagi ai tanti viaggiatori, i cui voli sono stati dirottati da Catania gli altri scali.