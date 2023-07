In fiamme un limoneto a Riposto: il rogo minaccia una zona residenziale

Un vasto incendio, con un fronte di circa cinquecento metri, sta devastando un limoneto in buona parte incolto nell'agro del quartiere ripostese di Quartirello, in provincia di Catania. Dalle altissime fiamme si è sprigionata una densa coltre di fumo visibile da grande distanza. Le fiamme stanno distruggendo un casolare e si estendono in almeno 4 focolai a ridosso di un quartiere residenziale. Tra i primi ad essere intervenuti a Riposto, in via Gaelano, dopo un primissimo sopralluogo dei carabinieri, l'assessore comunale Carmelo D'Urso. I vigili del fuoco già impegnati duramente in questi giorni su tutto il territorio dei paesi pedemontani dell'Etna (ieri lungo il torrente Macchia a Giarre) stanno cercando un varco, essendo il sito piuttosto impervio. Probabilmente sarà richiesto l'intervento di elicotteri o canadair.

Sulle cause del rogo al momento nessuna ipotesi. La temperatura di oltre 40 gradi che sta mettendo a dura prova la popolazione di certo agevolato le fiamme. Le istituzioni preposte invitano i cittadini alla massima attenzione, sottolineando che «debbono essere estremamente responsabili per evitare che disattenzioni possano alimentare incendi, mettendo così in pericolo l’incolumità delle persone e provocando gravissimi danni». A questo proposito è importante fare riferimento al vademecum e alla brochure realizzati dai vigili del fuoco in collaborazione con Anci, con le informazioni sugli incendi di interfaccia e sulle misure per valutare il rischio incendio rispetto alla propria abitazione o attività, insieme con i consigli per prevenire e proteggersi.